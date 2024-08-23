Metrobüs kullanan milyonlarca İstanbulluyu ilgilendiriyor! Bu duraklar kapatılacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Metrobüs kullanan milyonlarca İstanbulluyu ilgilendiriyor! Bu duraklar kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metrobüs hattında devam eden “Beyaz Yol” çalışmaları nedeniyle bazı durakların geçici olarak kapatılacağını duyurdu.

Bu kapsamda, Cennet Mahallesi Durağı 23 Ağustos Cuma akşamı saat 18.00’den itibaren Beylikdüzü yönünde hizmet vermeyecek ve 26 Ağustos Pazartesi sabahı saat 06.00’da yeniden açılacak.

Öte yandan, Küçükçekmece Durağı ise 24 Ağustos Cumartesi günü saat 06.00’da tekrar hizmete girecek.

Bu önemli değişiklikler nedeniyle metrobüs kullanıcılarının seyahat planlarını yeniden gözden geçirmeleri önem arz ediyor.

İBB yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için alternatif ulaşım yollarını değerlendirmelerini öneriyor.

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