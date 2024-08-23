Süleyman Soylu'nun kuzenine yeni görev! Hakan Fidan detayı

İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun kuzeni Sadık Soylu’nun yeni görevi “Özbekistan Cumhuriyeti Trabzon Fahri Konsolosu” oldu.

HAKAN FİDAN "OLUR" VERDİ

B Yüzü’nün aktardığına göre, Çevre ve Şehircilik eski bakan danışmanı olan Sadık Soylu’nun görevlendirilmesine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan “olur” verdi.

Hakan Fidan imzalı yazıda, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adına Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov'un Bay Sadık Soylu'yu Özbekistan Cumhuriyeti'nin Trabzon Fahri Konsolosluğu'na atadığını bildiren 24 Nisan 2024 tarihli Atama Belgesi'ni okuyup inceleyerek, Bay Sadık Soylu'nun uluslararası hukuk kuralları ve uluslararası gelenekler ile iki ülke arasındaki anlaşmalara uygun olarak, Fahri Konsolosluk görevini yapmasına ve şahsı adına girişeceği işlemler hariç olmak üzere, bu görevin yasal öncelik ve ayrıcalıklarından yararlanmasına izin verdik.

Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm görevlileri Bay Sadık Soylu'yu Özbekistan Cumhuriyeti'nin Trabzon Fahri Konsolosu olarak tanıyacak ve görevini özgürce yapabilmesine yardım edeceklerdir” ibaresi yer aldı.

Öte yandan Sadık Soylu’nun adı son olarak Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla gündeme gelmişti.