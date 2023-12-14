'Ankaragücü küme düşürülecek' iddiası Mansur Yavaş'ı çileden çıkardı

Ankaragücü'nün Çaykur Rizespor maçından sonra sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'i yumruklamıştı.

Aldığı darbe ile yere düşen Meler'i bazı kişiler de tekmelemişti.

Olay sonrası tutuklanan Faruk Koca, Ankaragücü başkanlığından istifa etmişti.

Yaşanan bu olay nedeniyle Ankaragücü'nün küme düşürülebileceği iddiaları da gündeme gelmişti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu iddiaya sert tepki gösterdi.

Yavaş, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Olayın ardından devletimizin tüm birimleri harekete geçmiş ve sorumlular hakkında gerekli yasal süreç başlatılmıştır. Tüm bunlara rağmen, bazı çevrelerce 'MKE Ankaragücü küme düşürülecek' söylemlerinin üretilmeye başladığını ve Ankara´nın asırlık markasının kurumsal yapısına zarar verecek bir kampanya oluşturulmak istendiğini gözlemliyoruz.

Cezanın toplum nezdinde camianın tamamına uygulanması gibi bir anlayışı kabul etmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Ankaragücü, Türk´ün kutlu zaferi olan Kurtuluş Savaşı´nın, İmalat-ı Harbiye´nin; bu uğurda çalışan, üreten, can veren vatan sevdalılarının kulübüdür.

Asla yalnız değildir, Ata´mızdan bize emanettir. Tüm bu nedenlerle, kişilerin yaptığı hataların 113 yıllık MKE Ankaragücü camiasına mâl edilmemesi gerektiğini bir kez daha belirtiyor, bu konuda tüm kamuoyunun hassasiyetle davranacağına yürekten inanıyorum."