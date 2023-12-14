Ahmet Hakan ortaya çıkardı. Yok artık Büyükekşi. TFF Başkanı yapamaz yapmamalı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin dünkü basın toplantısında yaptığı açıklamalar gündemdeki yerini korurken, gazeteci Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

Hakan, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin sahanın ortasında hakem yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca için “Biz yıllardan beridir tanıyoruz Faruk Başkan’ımızı. Böyle biri değildir. Bir sağlık durumu mu oldu? Ne oldu? Bilmiyoruz.” dediğini hatırlattı ve "Ben Mehmet Büyükekşi’yi çok az tanıyorum. Bir kez bir toplantıda yan yana düşmüştük. Büyükekşi böyle biri değil gibiydi. Halim selim biri gibiydi, şiddete mazeret bulmaya çalışacak biri gibi değildi. Yumruk atan ‘Başkan’la değil, yumruk yiyen ‘Hakem’le empati yapacakmış gibi bir izlenim veriyordu. “Faruk Başkan’ımız böyle biri değildir” diye bir şey söyleyecek birine asla benzemiyordu. Bir sağlık durumu mu oldu, ne oldu acaba? Bilemedim.Büyükekşi böyle biri değil gibiydi" diye yazdı.

Ahmet Hakan, yazısının bir başka bölümünde de "Dikkatimi çekti" diyerek şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, “lig” diyemiyor, “liğ” diyor.

“Liği” diyor mesela. “Liğe” diyor mesela.

Böyle bir telaffuz hatasını herkes yapabilir ama TFF Başkanı yapamaz, yapmamalı. Büyükekşi’nin bu hatasının üzerine üzerine gitmesi gerekir.

Yalnız kaldığında doğrusunu ayna karşısında yüz kere söylese bayağı bir mesafe kat edebilir.