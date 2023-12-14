Yılmaz Özdil ortaya çıkardı. Büyükekşi Kurtulmuş ve Zeybek bakın kime ödül vermişlerdi?

Süper Lig'in 15. haftasındaki Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.

Olay sonrası Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Koca’ya daha önce Fair Play ödülü vermiş olması gündem oldu.

Gazeteci Yılmaz Özdil’de konuya atıf olarak bir hatırlatmada bulundu. Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;

“Futbol federasyonu başkanı hakeme yumruk atan arkadaşa fair play ödülü vermişti deniyor… O da bir şey mi yahu, daha önce kime ödül vermişti?” ifadelerini kullandı.

Özdil, bu açıklamasıyla 2015 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen ödül töreninde, Reza Zarrab’a verilen ‘İhracat Ödülü’nü gündeme taşıdı.

Razzab, ödülü dönemin Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, dönemin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve dönemin Türkiye İhracatçılar Merkezi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elinden almıştı.