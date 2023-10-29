Ankaragücü sonradan açıldı, Samsunspor'u yıktı. Mirza Şeker yazdı

Mirza Şeker, Ankaragücü-Samsunspor maçını yazdı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Ankaragücü sonradan açıldı, Samsunspor'u yıktı. Mirza Şeker yazdı

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde Samsunspor'u ağırladı.

Galibiyeti unutan Samsun, bu hafta da bir galibiyet umuduyla sahaya çıktı.

Ankaragücü'de İstanbulspor mağlubiyeti sonrası Emre Belözoğlu önderliğinde galibiyet almak istiyordu.

Mücadele oldukça düşük tempolu başladı.

Başladığı gibi de ilk yarı sona erdi. Gol sesi duyamadık ilk yarıda.

Ankaragücü'nün topa daha ağır bastığını söyleyebiliriz.

İlk 45 dakikalık dilimde yüzde 64'e yüzde 36 gibi bir istatistik ortaya çıktı.

İkinci yarı da düşük tempoda ilerlerken 71. dakikada ilk gol sesini duyduk.

EFKAN BEKİROĞLU ATTI TRİBÜNLER YIKILDI!
Ankaragücü'nde savunma arkasına atılan harika pasa hareketlenen Efkan Bekiroğlu, kaleci ile karşı karşıya kaldı ve kaleciyi geçerek topu ağlara yolladı.
Gol sonrası futbolcular büyük bir sevinç yaşadı.

ANKARAGÜCÜ SONRADAN AÇILDI!
Sowe ile 75'te gelen gol Ankaragücü'nü rahatlattı.
Altıpas içinde attığı gole sevinen Sowe'nin sevinci yarıda kalırken, VAR incelemesi yapıldı.
VAR'dan gelen karar gol kararı yönünde oldu ve Sowe geç gelen sevincini yaşadı.

ÜÇ PUAN ANKARAGÜCÜ'NÜN
Samsunspor'u 2 golle geçen Ankaragücü, 3 puana uzandı. Ligin dibine inen Samsunspor 2 puanda kalırken, Ankaragücü 12 puanla 11. sıraya çıktı.
Önümüzdeki haftalar ilaç olur mu, bekleyeceğiz...

İlgili Haberler
Göztepe'nin zirve yürüyüşü. Ankara'da kazandı, seri 7 maça çıktı. Mirza Şeker yazdı
Adana Demirspor evinde başka deplasmanda bambaşka. Mirza Şeker yazdı
Samsunspor'un hasreti ne zaman son bulacak. Mirza Şeker yazdı
Hatayspor'un bileği bükülmüyor. Sivasspor karşısında serisini sürdürdü. Mirza Şeker yazdı
Adana Demirspor 35 yıl sonra Beşiktaş'ı yendi. Bu Beşiktaş ilk 5'e bile giremez. Mirza Şeker yazdı
Geçen hafta Antalyasporlu oldu, bu hafta Samsunspor’u vurdu. Jehezkel'in şovunu Mirza Şeker yazdı
Öne Çıkanlar
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Ekonomist Murat Kubilay hatıra madeni paranın neden 5 TL olarak basıldığını açıkladı
Ekonomist Murat Kubilay hatıra madeni paranın neden 5 TL olarak basıldığını açıkladı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları…
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları…
Cumhuriyetin 100. yılını gazeteler böyle gördü. Kimi hiç görmedi kimi sadece 2 sütun ayırdı
Cumhuriyetin 100. yılını gazeteler böyle gördü. Kimi hiç görmedi kimi sadece 2 sütun ayırdı
MasterChef All Star 133. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 133. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Öfkeli Dağıstanlılar İsraillilerin geldiğini duydu havalimanını bastı Gündem
Öfkeli Dağıstanlılar İsraillilerin geldiğini duydu havalimanını bastı
Son dakika... Kahramanmaraş'ta deprem Gündem
Son dakika... Kahramanmaraş'ta deprem
Cumhuriyet gençleri Anıtkabir'de hep bir ağızdan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini okudu Video
Cumhuriyet gençleri Anıtkabir'de hep bir ağızdan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini okudu
Ekrem İmamoğlu 100. yıl kutlamasında konuştu: 1923'te verdiğimiz söze sadık kaldığımız için ayaktayız Gündem
Ekrem İmamoğlu 100. yıl kutlamasında konuştu: 1923'te verdiğimiz söze sadık kaldığımız için ayaktayız
BM İsrail'in Gazze saldırılarında ölen çalışanlarının sayısını açıkladı Gündem
BM İsrail'in Gazze saldırılarında ölen çalışanlarının sayısını açıkladı
Cumhuriyetimizin 100. yılını uzaydan kutladı Video
Cumhuriyetimizin 100. yılını uzaydan kutladı
Borsa İstanbul yatırımcısını bekleyen büyük tehlike! Ekonomi
Borsa İstanbul yatırımcısını bekleyen büyük tehlike!