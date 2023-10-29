Ankaragücü sonradan açıldı, Samsunspor'u yıktı. Mirza Şeker yazdı

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde Samsunspor'u ağırladı.

Galibiyeti unutan Samsun, bu hafta da bir galibiyet umuduyla sahaya çıktı.

Ankaragücü'de İstanbulspor mağlubiyeti sonrası Emre Belözoğlu önderliğinde galibiyet almak istiyordu.

Mücadele oldukça düşük tempolu başladı.

Başladığı gibi de ilk yarı sona erdi. Gol sesi duyamadık ilk yarıda.

Ankaragücü'nün topa daha ağır bastığını söyleyebiliriz.

İlk 45 dakikalık dilimde yüzde 64'e yüzde 36 gibi bir istatistik ortaya çıktı.

İkinci yarı da düşük tempoda ilerlerken 71. dakikada ilk gol sesini duyduk.

EFKAN BEKİROĞLU ATTI TRİBÜNLER YIKILDI!

Ankaragücü'nde savunma arkasına atılan harika pasa hareketlenen Efkan Bekiroğlu, kaleci ile karşı karşıya kaldı ve kaleciyi geçerek topu ağlara yolladı.

Gol sonrası futbolcular büyük bir sevinç yaşadı.

ANKARAGÜCÜ SONRADAN AÇILDI!

Sowe ile 75'te gelen gol Ankaragücü'nü rahatlattı.

Altıpas içinde attığı gole sevinen Sowe'nin sevinci yarıda kalırken, VAR incelemesi yapıldı.

VAR'dan gelen karar gol kararı yönünde oldu ve Sowe geç gelen sevincini yaşadı.

ÜÇ PUAN ANKARAGÜCÜ'NÜN

Samsunspor'u 2 golle geçen Ankaragücü, 3 puana uzandı. Ligin dibine inen Samsunspor 2 puanda kalırken, Ankaragücü 12 puanla 11. sıraya çıktı.

Önümüzdeki haftalar ilaç olur mu, bekleyeceğiz...