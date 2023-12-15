Ankaragücü'ne bu cezayı verenleri kınıyorum! Mirza Şeker yazdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında yaşanan yumruk skandalının cezasını açıkladı.

Ne olmuştu diye soranlarınız olursa yazmakta fayda var, Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca, Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası sahaya dalmış ve maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.

Yere düşen Meler'e de yerde tekmeler atılmıştı.

Gelelim şimdi konumuza. Dediğim gibi cezalar açıklandı.

PFDK'nın açıklaması şu şekilde;

''Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ve 2.000.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü Başkanı FARUK KOCA’nın, talimatlara aykırı hareketi, müsabaka hakemine yönelik saldırısı, tehdidi ve sebep olduğu saha olayı nedeniyle 5 YIL HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, neticeten üç yılı aşan ceza bakımından FDT’NİN 25/2. maddesi uyarınca SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.''

Faruk Koca'nın ömür boyu spor müsabakalarından men edilmesi cezasını hak etti diyebiliriz.

Ancak bir yumruğun cezası 5 maç seyircisiz oynama ve 2 milyon TL para cezası mı gerçekten?

Bu kararı okuduğumda şaştım kaldım. Çok çok çok hafif bir ceza olmuş.

Daha fazlasını beklerdim...

Benim görüşüm hiç yakışmadı...

Kınıyorum bu cezayı verenleri, daha çok olmalıydı diyorum.

Bir de itiraz edecekmiş Ankaragücü.

Tavsiyem cezayı itirazı değerlendirenlerin daha da artırması.

Yumruk atan başkanı destekleyenlerin sayısı da az değildi çünkü tribünde.

Öyle bir ceza olmalı ki tarihe geçmeli bence.