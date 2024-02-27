Ankaragücü'nün Fenerbahçe'yi nasıl sahadan sildiğini açıkladı. Fatih Saboviç yazdı

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ankaragücü deplasmanına çıkan Fenerbahçe, rakibi tarafından âdeta sahadan silindi. Son şampiyon İsmail Kartal'ın ekibi, rakibine net bir skorla yenilerek kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fenerbahçe, Başkent'te neredeyse tamamı dolu olan tribünler önünde Ankaragücü'ne konuk oldu. İsmail Kartal'ın öğrencileri, rotasyona uğramış bir kadroyla sahadaydı ancak bazı as kadro yıldızları da ilk 11'deydi. Kalede Livakovic yerine İrfan Can Eğribayat forma giyerken; savunma hattı Mert Müldür, Serdar Aziz, Bonucci ve Osayi-Samuel'den oluştu.

MORUTAN AÇILIŞI ERKEN YAPTI!

Uzun süreli sakatlığından kısa süre önce geri dönen Zajc ile yeni transferlerden Krunic ile Szymanski de maça başlayan kadrodaydı. İleri uçta ise Tadic, Cengiz Ünder ve Batshuayi vardı. Karşılaşmanın başlangıcında Cengiz net bir pozisyon yakaladı ve 9. dakikada da Szymanski uzaktan Ankaragücü kalesini yokladı ancak skor değişmedi.

Ev sahibi ekip ise geriden kısa paslarla çıkmaya çabalayan Fenerbahçe karşısında ön alan baskısı ile etkili oldu. Dakikalar 10'u gösterirken Morutan ile sağ kanattan gelen Ankaragücü, onun uzaktan vuruşunda Ali Kaan'ın sırtına çarpan topun kaleye yönelmesiyle 1-0 öne geçti.

İKİNCİ GOL TEHLİKESİNİ SAVUŞTURDULAR

Ankaragücü golden hemen sonra Ali Sowe ile farkı ikiye çıkaracaktı ancak buna son anda kaleci İrfan Can Eğribayat'la Osayi Samuel engel oldu. Fenerbahçe defansı aniden gelişen gol ve rakibin atak aksiyonları nedeniyle panikledi. Oynanan son karşılaşmalarda sık sık yaşandığı gibi yine Kanarya; birinci, ikinci ve üçüncü bölge geçişlerinde zorlanmaya başladı.

İlk 20 itibariyle oyun daha da oturdu ancak bu kez de iki takımın birbirini ölçüp tarttığı bir forma büründü.

ANKARAGÜCÜ KONTRAYLA VURDU

Teknik direktör Emre Belözoğlu önderliğinde net ve kararlı bir takım görüntüsü çizen Ankaragücü, taraftar desteğini de arkasına alarak oyunu tutan taraftı. Özellikle geride kalabalık savunma yaparak Fenerbahçe'nin bloklar arası bölgelere girmesini önlediler.

Rakibinin ataklarını önlemekle kalmayan Ankaragücü, kontralarla fark yaratmayı da başardı. Haciyovanis, dakikalar 33'ü gösterirken hızla Fenerbahçe kalesine yaklaşıp uzaktan şutunu çekti ve İrfan Can Eğribayat'ı mağlup etti: 2-0. İlk yarı ev sahibinin iki farklı üstünlüğü ile tamamlandı. Konuk takım, organize ve etkili bir atak dahi geliştiremedi.

İSMAİL KARTAL 3 DEĞİŞİKLİKLE BAŞLADI

İkinci devre başlarken teknik direktör İsmail Kartal oyunu hareketlendirmek adına; Krunic'in yerine İsmail, Zajc'ın yerine Serdar Dursun, Osayi Samuel'in yerine de Ferdi Kadıoğlu'nu sahaya sürdü. Fakat yine de karşılaşmada yaklaşık 1 saat geride kalırken, Fenerbahçe'nin oynadığı futbolda çok ciddi bir değişim görülmedi.

Fenerbahçe'nin sahada ne oynamaya çalıştığını bildiğinden şüpheliyim bugün... Takım içindeki anlaşmazlık ve kopukluklar, oyuncuların hücumda birbirine destek olamayışı, bana Fenerbahçe'yi değil de başka bir takımı izliyormuşum gibi hissettirdi.

ANKARAGÜCÜ DERSİNE ÇOK İYİ ÇALIŞMIŞ

Bitime 20 dakikadan az bir süre kala; yalnızca Ferdi Kadıoğlu topu soldan alıp ileri çıkmaya veya merkeze indirmeye çabalayarak uzunca bir süre geçirdi. Fenerbahçeli yıldızlar sanki hiçbir taktik ve yönlendirme almamış gibi oraya buraya savruldu.

Son karşılaşmaların en etkili isimlerinden Mert Hakan Yandaş'ın oyuna girişi de bir türlü orta sahanın 'tutulmasını' sağlayamadı çünkü Ankaragücü belli ki dersine iyi çalışmıştı. Bitime kısa bir süre kala oyun iyice soğumaya başladı, Ankaragücü de skoru koruma derdine düştü.

HİÇBİR UMUT IŞIĞI YOKTU VE FARK ARTTI

Karşılaşmanın ilk düdüğünden son 10 dakikalık dilimine kadar objektif şekilde göz attığımızda, konuk takım Fenerbahçe'nin herhangi bir şekilde gole his olarak bile yaklaşamadığını söylemek mümkün... Mücadelenin bitimine doğru giden süreçte Ankaragücü sürekli top çevirdi ve vakit geçirdi. Ayrıca ev sahibi takımın ikinci yarıda attığı 2 gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ancak Rodrigues'in kaydettiği gol VAR odasından döndü ve Ankaragücü farkı 3'e çıkardı. Fenerbahçe için âdeta net bir çöküş yaşandı... Kanarya ağır bir yenilgiyle kupaya veda etti.