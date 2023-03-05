﻿Sedat Ağçay: Bize yakışmıyor

Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 yenilen MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Sedat Ağçay, alınan mağlubiyete rağmen sergiledikleri mücadelenin kendisini memnun ettiğini söyledi.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sedat Ağçay, zorlu bir maç olacağını bildiklerini ve iyi hazırlandıklarını dile getirdi.

Lige verilen arada takımın toparlandığını aktaran Ağçay, "Oyunun geneli iyi geçti. Suni bir baskı yerken, bu gerçek bir baskıya dönüştü. Bu bölümde Gökhan Akkan kalesinde iyi durdu. Güçlü ve köklü bir camiayız, güçlü bir kulübüz. İnşallah Alanyaspor maçında istediğimiz sonucu alacağız. Oyun ve arkadaşların reaksiyonu beni mutlu etti. İyi bir mücadele oldu. Takımımdan memnunum." diye konuştu.

Karşılaşmadan önce Atakan Çankaya'nın maçta forma giymek istemediği iddiasıyla ilgili, "Öyle bir şey olmadı." diyen Sedat Ağçay, devre arasında takıma dahil olan transferler hakkında da şu ifadeleri kullandı:

"Yeni transferlerin süreleri daha da uzun olacak ama bugün bu kadar süre alabildiler. Bizim istediğimiz şeyleri yapmaya çalıştılar. Oyuncu değişikliği konusunda 3 yerli konusu bizi biraz düşündürüyor. Bir oyuncu değiştirirken 2 oyuncu değiştirmek zorunda kalabiliyoruz. Bu yüzden değişiklikler sarktı biraz. Yeni transferlerin faydalı olmasını istiyoruz. Başkanımız elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Böyle adamlara sahip çıkalım. Bulunduğumuz yer bize yakışmıyor ama bugünkü oyun beni mutlu etti. İnşallah camiayı da mutlu etmiştir."

Son olarak oynattığı sistemle ilgili konuşan Ağçay, "Ömer (Erdoğan) hocamız farklı bir sistemle oynatıyordu. Ondan önce de Mustafa (Dalcı) hocamızın sistemi farklıydı. Benim de kendime göre bir sistemim var. Bugün sahaya yansıttığımız oyun ve karakterle, sistemimiz anlaşılabilir diye düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.