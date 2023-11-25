Ankaragücü'nün kabusu Gaziantep'te bitti. Emre Belözoğlu detayı dikkat çekti

Ankaragücü'nün, Gaziantep deplasmanında 1-0'lık skorla kazandığı maçı Volkan Aliakar yazdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ankaragücü'nün kabusu Gaziantep'te bitti. Emre Belözoğlu detayı dikkat çekti

Süper Lig'in 13. hafta programına baktığımızda keyifli geçmesi beklenen maçlardan biriydi Gaziantep-Ankaragücü kapışması.

Ev sahibi Gaziantep FK son 3 maçını kazanıyordu.

Bu formda ekip karşısında sıkıntılı bir dönem geçiren Ankaragücü'nün nasıl bir performans sergileyeceği merak konusuydu.

Başkent temsilcisi son 4 maçta sadece 1 kez kazanmış, 10. haftada Samsunspor'u devirmişti.

Kağıt üzerinde kora kor bir mücadeleye sahne olacağını düşündüğümüz maç başlama düdüğüyle yerini derin bir sessizliğe bıraktı!

Her iki takım da pozisyon bulmakta zorlandı, adeta uyuttular.

İzleyenleri heyecanlandıran tek an 16. dakikada yaşandı. Ankaragücü'nden Efkan ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu boş kaleye gönderdi, ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

İlk yarı bu şekilde tamamlanacak derken 45+4'te Alper sahneye çıktı. Ceza sahası dışından yerden sert ve düzgün bir şut çıkaran Alper, Ankaragücü'nü öne geçirdi. Bu gol sonrası tüm takım teknik direktör Emre Belözoğlu'nun çevresinde birleşti.

"Fatih Terim fonu" adı altında eski banka müdürü Seçil Erzan'ın yaptığı dolandırıcılığın en büyük mağdurlarından biri Emre Belözoğlu. 4 milyon 250 bin dolarını kaptıran Emre Belözoğlu'na belli ki moral vermek istedi öğrencileri.

İkinci yarıda da aynı görüntü devam etti. Konuk ekip Ankaragücü ne yaptığını bilen, daha derli toplu bir futbol ortaya koydu.

Gaziantep ise kaptığı topları, Ankaragücü'nün etkili presi nedeniyle ileri taşımakta zorlanınca etkili olamadı.

İkinci 45'te Renaldo Cephas'ın uzaktan çektiği mükemmel şutta kaleci Nita'nın aynı güzellikteki kurtarışı akılda kaldı. Son saniyelerde de Sowe farkı 2'ye çıkarma şansını kullanamadı.

Kalan bölümde skor değişmedi ve Ankaragücü 1-0'lık skorla kazandı.

Son deplasman galibiyetini 5. haftada Sivas'ta alan Sarı-Lacivertliler'in bu sonuçla kabusu sona erdi.

Gaziantep'in ise Sumudica yönetimindeki galibiyet serisi bitti. Kırmızı-Siyahlılar, Rumen hoca yönetiminde 18 maç sonra evinde yenilgi yaşadı.

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