Ankaralı Ayşe yıllar önce arkasında dans eden Demet Özdemir'in haftalık kazancını açıkladı

Ankaralı Ayşe, katıldığı canlı yayında 13 yıl önce arkasında dansçılık yapan Demet Özdemir hakkında konuştu. Özdemir'in işine sadık ve istekli biri olduğunu söyleyen Ankaralı Ayşe, "O dönemin parasıyla program başına 50 TL kazanıyordu" dedi.

Ankaralı Ayşe yıllar önce arkasında dans eden Demet Özdemir'in haftalık kazancını açıkladı

Müzik kariyerinin yanı sıra katıldığı programlarla gündeme gelen Ayşe Dinçer bugün 2. sayfa programının konuğu oldu. Birbirinden çarpıcı açıklamalar yapan Ankaralı Ayşe yıllar önce klibinde rol alan Demet Özdemir hakkında da konuştu.

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Ankaralı Ayşe o dönem Demet Özdemir'in haftalık kazancının '50 TL gibi bir para' kazandığını söyledi ve canlı yayında ünlü oyuncuya mesaj attı.

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Şimdilerde Engin Akyürek ile başrolünü paylaştığı Adım Farah dizisinde başrol oynayan Demet Özdemir rol aldığı yapımlardaki başarısıyla sık sık gündeme geliyor.

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Oyunculuğunun yanı sıra dans tutkusuyla da bilinen Demet Özdemir'in yıllar önce Ankaralı Ayşe Dinçer'in arkasında dans ettiği video ortaya çıkmıştı.
Ankaralı Ayşe'nin 'Tiki tak tak' isimli şarkısına çekilmiş bir klipte dans ederken görülen güzel oyuncunun o görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

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