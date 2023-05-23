Ankaralı Ayşe yıllar önce arkasında dans eden Demet Özdemir'in haftalık kazancını açıkladı

Müzik kariyerinin yanı sıra katıldığı programlarla gündeme gelen Ayşe Dinçer bugün 2. sayfa programının konuğu oldu. Birbirinden çarpıcı açıklamalar yapan Ankaralı Ayşe yıllar önce klibinde rol alan Demet Özdemir hakkında da konuştu.

Ankaralı Ayşe o dönem Demet Özdemir'in haftalık kazancının '50 TL gibi bir para' kazandığını söyledi ve canlı yayında ünlü oyuncuya mesaj attı.

Şimdilerde Engin Akyürek ile başrolünü paylaştığı Adım Farah dizisinde başrol oynayan Demet Özdemir rol aldığı yapımlardaki başarısıyla sık sık gündeme geliyor.

Oyunculuğunun yanı sıra dans tutkusuyla da bilinen Demet Özdemir'in yıllar önce Ankaralı Ayşe Dinçer'in arkasında dans ettiği video ortaya çıkmıştı.

Ankaralı Ayşe'nin 'Tiki tak tak' isimli şarkısına çekilmiş bir klipte dans ederken görülen güzel oyuncunun o görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

