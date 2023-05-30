Demet Özdemir’in boşandığı eşi Oğuzhan Koç’un evine neden gittiği ortaya çıktı

Oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, sekiz aylık evliliklerini 8 Mayıs'ta sonlandırmıştı. Geçtiğimiz günlerde eski kocasının evine giden oyuncunun o eve neden gittiği ortaya çıktı.

Demet Özdemir’in boşandığı eşi Oğuzhan Koç’un evine neden gittiği ortaya çıktı

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç sürpriz boşanma kararıyla herkesi şaşırtmıştı. 8 ayın sonunda boşanma kararı alan çift sık sık çeşitli iddialarla gündeme geliyordu.

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Adım Farah dizisiyle ekrana gelen oyuncu son olarak eski kocasının evinden çıkarken görüntülenmişti. 2. Sayfa'da eski karı-kocanın neden görüştüğüne dair detaylar gündeme geldi.

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"GEL BİR KAHVE İÇELİM" DEMİŞ

Gülşen Yüksel "Demet'in o gün izin günüydü, Levent'te dans stüdyosundayken Oğuzhan telefon açmış 'gel bir kahve içelim' demiş. Demet de teklifi kabul etmiş zaten kanlı bıçaklı değiller. Sohbet sırasında da küçük bir gerginlik olmuş ama tatlıya bağlanmış. Demet sözleşme ve senaryolarını da almış" dedi.

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ENGİN AKYÜREK İDDİASI YALANLANDI

Müge Dağıştanlı ise ikilinin boşanma öncesinde de adada kahve içtiklerini söyledi.Demet Özdemir ve Engin Akyürek arasında bir ilişkinin olmadığı da konuşuldu. Özdemir yakın çevresine bu iddiaları yalanladı.


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