Ankaralı enerji devinden kötü haber. İflasların arkası kesilmiyor

Mali sıkıntılarla boğuşan Esenboğa Enerji Hizmetleri A.Ş. iflasın eşiğine kadar geldi. Konkordato sürecine giren dev şirkete mahkeme mali durumunu iyileştirmek için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Dünyası saran küresel krizi bir de Türkiye'deki ekonomik sıkıntılar eklenince her geçen gün iflas eden şirketlere yenileri eklenmeye başlandı. Türkiye'nin köklü enerji şirketi Esenboğa Enerji konkordato başvurusu yaptı. Ülke genelinde konkordato ilan eden firmalar arasında Ankara'daki firmaların ağırlıklı olması ise dikkat çekti. En son bir konkordato haberi de Esenboğa Enerji Hizmetleri'nden geldi.

2013 yılında kurulan Esenboğa Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. Ankara'da kuruldu. Şirket EnerjiSA Başkent EDAŞ'ın dağıtım sistemindeki kapsamlı bakım işlerini üstlendi.

Esenboğa Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin konkordato talebine Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından kabul kararı verildi. 17 Temmuz 2024 'te verilen kararla şirket için 3 aylık geçici süre verildi. Böylece bu süre içinde şirket, alacaklılarının takip işlemlerinden korunmuş oldu.

DURUŞMA TARİHİ 17 EKİM

Geçici 3 aylık boyunca, borçlu şirketin faaliyetleri yakından izlenecek. 17 Ekim 2024'te görülecek duruşmada, konkordatonun devam edip etmeyeceğine karar verilecek. Bu süreçte alacaklılar, mahkemeye dilekçe vererek konkordato talebine itirazda bulunabilecek.

KONKORDATO KOMİSERLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Mahkeme, şirketin mali durumunu değerlendirmek ve süreci denetlemek üzere Mali Müşavir Bahadır Uysal, Hukukçu Erdem Karadaş ve Elektrik Elektronik Mühendisi Aysen Filiz Akıncı'yı geçici konkordato komiseri olarak atadı. Bu komiserler, şirketin faaliyetlerini denetleyecek ve raporlayacak.

ALACAKLILAR İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Konkordato sürecinde, alacaklılar şirketin mal varlığına el koyamayacak veya rehinli malları satamayacak. Ancak, konkordato sürecinin başarıya ulaşıp ulaşmayacağı 17 Ekim 2024'teki duruşmada belirlenecek. Bu tarihe kadar, alacaklıların itiraz hakları devam edecek.