Ankara'nın hocası Göztepe'yi övdü

Kaynak: AA
Ankara'nın hocası Göztepe'yi övdü
Göztepe ile 0-0 berabere kalan Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Tahsin Tam çarpıcı bir tespitte bulundu.

TFF 1. Lig'de Göztepe ile 0-0 berabere kalan Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Tahsin Tam, maç sonrası konuştu.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, kendisi için de özel bir yeri olan Göztepe'nin kendi içinde kenetlenmeyi becermiş harika bir camia olduğunu söyledi.

Rakiplerinin çok da iyi bir kadroya sahip olduğunu kaydeden Tam, şöyle konuştu:

"Son haftalarda da çok iyi sonuçlar aldılar. Bugünkü mücadele de iyi bir maç ortaya çıktı. Yani maç Göztepe'nin hanesine de 3 puan olarak yazabilirdi. Son dakikada girdiğimiz direkten dönen pozisyonda bize de yazabilirdi. Bizim için altın değerinde 1 puan oldu. Biz bir an önce alt tarafla ilişkimizi koparıp rahatlamak istiyoruz. Göztepe umarım Süper Lig'de hak ettiği yeri bulur, bulacak gibi de performans ortaya koyuyorlar. Onlara da başarılar diliyorum."

İlgili Haberler
TFF herkesi kandırdı. Sakladıkları VAR kayıtlarını Cemal Ersen ortaya çıkardı
Rıdvan Dilmen TFF'ye kalkan oldu
Beşiktaş'ın itirazına TFF'den skandal yanıt. Görenler şaştı kaldı
Büyükekşi bu ayıp da sana yeter! TFF Başkanı'nın son skandalını Volkan Aliakar yazdı
TFF şifresiz yayınlanacak maçları açıkladı
TFF Süper Kupa kararını verdi
Son Haberler
Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü Yaşam
Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü
Emekliye verilecek destek paketinde ne var. Ali Tezel'den flaş açıklama Ekonomi
Emekliye verilecek destek paketinde ne var. Ali Tezel'den flaş açıklama
Bülent Uygun affını istedi Spor
Bülent Uygun affını istedi
Çanakkale 2024 Yerel Seçim Sonuçları SEÇİM 2024 - YEREL SEÇİMLER
Çanakkale 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Çanakkale İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları SEÇİM 2024 - YEREL SEÇİMLER
Çanakkale İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Fenerbahçe ve Galatasaraylı yıldızlar yedek kaldı Spor
Fenerbahçe ve Galatasaraylı yıldızlar yedek kaldı
Bursa 2024 Yerel Seçim Sonuçları SEÇİM 2024 - YEREL SEÇİMLER
Bursa 2024 Yerel Seçim Sonuçları