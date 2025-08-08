Anlaşma sağlandı! İşte Galatasaray'ın Alvaro Morata'dan kazanacağı tutar

Kaynak: Haber Merkezi
Como, Alvaro Morata'nın transferi için Milan ile anlaşmaya varmış ve Galatasaray ile görüşmelere başlamıştı. Çizme ekibinin sarı-kırmızılılarla da anlaşmaya vardığı duyurulurken, Cimbom'un kasasına girecek tutar da belli oldu.

Yeni sezonun ilk maçına çıkmaya hazırlanan Galatasaray'da Alvaro Morata ile ilgili bir gelişme yaşandı. Yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alvaro Morata, resmen Como'ya transfer oluyor. Galatasaray ile oyuncunun sözleşmesinin feshi için anlaşma sağlandı.

GALATASARAY 5 MİLYON EURO KAZANACAK

Fabrizio Romano'nun haberine göre;Morata'nın kiralık sözleşmesini sonlandırmak adına Como ile Galatasaray arasında yaklaşık 5 milyon euro tutarında bir tazminat karşılığında anlaşma sağlandı. Sarı-kırmızılılar, bu bedel karşılığında İspanyol golcünün ayrılığına onay verdi.

