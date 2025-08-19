Anlaşma sağlandı! Victor Nelsson'un yeni takımı belli oldu

Yeni sezona kadro yapılanmasında değişikliklerle giren Galatasaray'da, ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Victor Nelsson'un geleceği netleşiyor. Romaserüveninin ardından Danimarkalı stopere bu kez Hellas Verona talip oldu.



OKAN BURUK BİLETİNİ KESMİŞTİ

Teknik direktör Okan Buruk'un geçen sezon itibarıyla planlarında düşünmediği Victor Nelsson'a kulüp bulması söylenmişti. Deneyimli savunmacı, gelen teklifler arasında tercih yaptı.

Anderson Talisca ezeli rakibe gidiyor! Duyanlar kulaklarına inanamadı: Fenerbahçeliler şoka uğradı

Anlaşma resmen sağlandı! Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu için servet ödeyecek: İşte Galatasaray'ın kazanacağı ücret...

VICTOR NELSSON HELLAS VERONA'YA GİDİYOR

Serie A ekiplerinden Hellas Verona'nın teklifini kabul eden Nelsson, İtalyan temsilcisine imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, kiralama teklifine zorunlu satın alma opsiyonu ekletmek için pazarlıklarını sürdürüyor.Tarafların anlaşmaya varması halinde Nelsson'un kısa süre içerisinde İtalya'ya giderek resmi imzayı atması bekleniyor.

Transferi resmen duyurdular! Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı belli oldu: Fenerbahçe...

Jackson Muleka Süper Lig'e dönüyor!

Galatasaray'da ayrılık resmileşiyor!