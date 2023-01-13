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Mert Çetin'in yeni takımı belli oldu

Adana Demirspor, Hellas Verona'dan Mert Çetin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 18:14
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Anlaşma tamam. Mert Çetin'in yeni takımı belli oldu

Mert Çetin'in yeni takımı belli oldu
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Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, İtalya Serie A'da kiralık olarak Lecce forması giyen ve bonservisi Hellas Verona'da olan Mert Çetin'i kadrosuna kattı.

SATIN ALMA OPSİYONU BULUNUYOR

Adana Demirspor ile 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzalayan milli futbolcunun satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Türkiye'ye gelecek olan 26 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Geçen sezon 16 maça çıkan Mert Çetin, 1 gol katkısı gösterdi.

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