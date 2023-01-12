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Spor Toto Süper Lig'de 19.hafta heyecanı! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Spor Toto Süper Lig'de heyecan, 19. hafta maçları ile devam ediyor. Karşılaşmanın maç önü, maç sonu detayları ve analizleri yenicaggazetesi.com.tr'de sizlerle buluşacak...

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 19:00
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Spor Toto Süper Lig'de heyecan 19.hafta ile devam ediyor. Karşılaşmaların detaylarını yenicaggazetesi.com.tr aktaracak

Spor Toto Süper Lig'de 19.hafta heyecanı! Maçlar biter bitmez yazacaklar
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Spor Toto Süper Lig'de 19.hafta yarın başlıyor.
Karşılaşmaların detaylarını yenicaggazetesi.com.tr aktaracak...

CUMA:
Süper Lig'in lideri Galatasaray, evinde Hatayspor'u ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Sedat Kaya değerlendirecek.

CUMARTESİ:
Cumartesi günü bol maçlı bir gün yaşanacak. Adana Demirspor, evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Maç saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Mirza Şeker değerlendirecek.

16.00 seansının bir diğer karşılaşması ise Konyaspor ile Beşiktaş arasında olacak. Siyah-beyazlılar, Konya deplasmanına çıkacak. Gürel Yurttaş mücadeleyi değerlendirecek.

Saatler 19.00'u gösterdiğinde ise Trabzonspor ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Maçı Turgay Beşyıldız kaleme alacak.

PAZAR:
Haftanın son gününde Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Saat 16.00'da başlayacak olan maçı Faruk Malik değerlendirecek.

Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanına çıkacak. 19.00'da başlayan maçın tüm kritiklerini Fatih Saboviç yapacak.

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