Anne adayları gripin kullanabilir mi

Hamilelik döneminde grip ilacı kullanmanın bebeğe zarar verebileceği uyarısında bulunan uzmanlar, doğal yöntemler ve grip aşısı önerdi.

Hamilelik döneminde grip ilacı kullanmak, bebeğe zarar verebilir mi? Bu sorunun cevabını araştırdık. Hamilelikte grip ilacı kullanmanın, hem hamileliği engelleyebileceği hem de bebekte gelişme bozukluklarına neden olabileceği belirtildi. Bu nedenle, hamilelik döneminde ilaç kullanmadan önce doktorunuzla görüşmeniz ve onun tavsiyelerine uymaız gerektiği vurgulandı.

HAMİLELİKTE GRİPİN KULLANMAK ZARARLI MI?

Gripin gibi bir ilaç, hamilelik döneminde kullanılması sakıncalı olan maddeler içeriyor. Bu maddelerden biri asetilsalisilik asit. Bu madde, gebelik sırasında kanama riskini artırıyor ve düşüğe neden olabiliyor. Bir diğer madde de dekstrometorfan. Bu madde, öksürük kesici olarak kullanılıyor ancak gebelikte sınırlı kullanılması gerekiyor. Çünkü bebeğin sinir sistemi üzerinde olumsuz etkileri olabiliyor.

HAMİLELİK SIRASINDA GRİP BELİRTİLERİNİ NASIL GEÇİREBİLİRSİNİZ?

Uzmanlar, doğal yöntemler ve grip aşısı öneriyor. Doğal yöntemler arasında, paracetamol gibi düşük dozda ağrı kesici ve ateş düşürücü maddeler, nemlendirici çay veya sıcak su gibi sıvı tüketimi, bol dinlenme ve sağlıklı beslenme sayılabilir. Grip aşısı ise, hamilelik sırasında gribi önlemenin en etkili yolu olarak gösteriliyor. Yapılan araştırmalara göre hamile kadınlar için grip aşısı güvenli ve etkili.