Grip ve soğuk algınlığına duvar örüyor. Bir kutu ilaç yutmamak için 5 tüyo ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Grip ve soğuk algınlığına duvar örüyor. Bir kutu ilaç yutmamak için 5 tüyo ortaya çıktı
Kışın korkulu rüyası olan grip ve soğuk algınlığına karşı koruma sağlayan 5 önemli tüyonun ortaya çıkması dikkat çekti.

Grip ve soğuk algınlığı kışın korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Özellikle de işe giden çalışanlar için bu sorun izin almada sıkın olduğu biliniyor. Bu süreçte gripten korunmanın önemi artıyor. Bu korku rüyalara karşı koruma sağlayan 5 önemli tüyonun ortaya çıktı.

Kapalı mekanlarda çok fazla vakit geçirmek, hastalığa yakalanma olasılığımızı yükseltiyor.

Temiz hava almak, oksijen seviyemizi artırıyor. O halde kışın nasıl daha sağlıklı olabiliriz?

Kış mevsimi iyice kendini hissettirirken, grip hastalığı da yaygınlaşıyor.

Birçok insan hasta oluyor ve hastanelere başvuruyor.

Gripten korunmak için dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var.

Öncelikle dengeli beslenmeli ve uyku düzenimize özen göstermeliyiz.

Peki, gripten korunmak için başka neler yapabiliriz? İşte ipuçları...

- Gripten korunmanın en basit yolu, kişisel temizliğimize dikkat etmektir. Ellerimizi bol su ve sabunla yıkamalıyız. Eve geldiğimizde de duş almalıyız.

- Grip aşısı, grip sezonu boyunca (ekim-mart ayları arasında) yaptırabileceğimiz bir önlemdir. Fakat aşı olduktan sonra da tedbiri elden bırakmamalıyız.

- Kalabalık yerlerden uzak durmalıyız. Kapalı ve kalabalık yerlerde çok durmak, grip olma riskimizi artırır.

- Ağız, burun ve gözlere kirli ellerimizle dokunmamalıyız. Eğer evde grip olan biri varsa ondan da uzak kalmalıyız.

- Bol vitamin almaya, çok su içmeye ve bizi güçlü kılacak besinleri tüketmeye özen göstermeliyiz.

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