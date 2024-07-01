Anne baba ve kızları can verdi. Oğulları yaşam savaşı veriyor

Kazada 33 yaşındaki Tayfur Koç, 33 yaşındaki eşi Hatice Koç ve kucağındaki 3 yaşındaki Zehra Koç yaşamını kaybederken, çiftin diğer çocuğu 8 yaşındaki Zişan Koç ise yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sularında D400 kara yolunun Finike- Kumluca yönünde Ahmet Aliağa Bulvarı’nda gerçekleşti. Finike’den Kumluca istikametinde hareket halinde olan Tayfur Koç yönetimindeki 07 AGT 034 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu refüje çarptı. Yaklaşık 100 metre kontrolsüz şekilde sürüklenen araç, yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra durdu.

Kaza sırasında anne ve baba yaşamını yitirirken yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı. Özel hastanede tedaviye alınan yaralılardan 3 yaşındaki Zehra Koç tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Zişan Koç’un ise hastanedeki tedavisinin sürüyor.