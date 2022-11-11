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  • Anne kız olduklarına inanamayacaksınız! Bergüzar Korel'in annesi meğer o ünlüymüş

Anne kız olduklarına inanamayacaksınız! Bergüzar Korel'in annesi meğer o ünlüymüş

Ünlü isimlerin hayatlarını, yaşam tarzlarını, eşlerini ve sevgililerini yakından tanıyorsunuz. Yine de bu ışıltılı dünyada bazı bilgiler gözden kaçıyor. O bilgilerden de biri de ünlü annelerin ünlü kızları... Bu yazımızda sizleri anne-kız olduğunu öğrenince çok şaşıracağınız ünlü isimlerle tanıştırıyoruz.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 11:42
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Anne kız olduklarına inanamayacaksınız! Bergüzar Korel'in annesi meğer o ünlüymüş

Anne kız olduklarına inanamayacaksınız! Bergüzar Korel'in annesi meğer o ünlüymüş
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Magazin dünyası renkli anlarıyla ve skandallarıyla birçoğumuzun ilgi odağı. Özellikle oyuncuların hayatları hayranları tarafından oldukça merak ediliyor ve yakından takip ediliyor. Bu sıkı takibe rağmen bazı ünlü oyuncuların, aslında kendileri gibi ünlü olan annelerin kızı olduğu bilinmiyor. İşte, anne-kız olduğunu bilmediğiniz ünlü isimler...

Ayşecan Tatari-Aliye Uzunatağan

Bir dönemin fenomen dizisi Çocuklar Duymasın'daki Duygu karakteri ile tanıdığımız Ayşecan Tatari, aslında ünlü oyuncu Aliye Uzunatağan'ın kızı. Yeşilçam'dan beri aşina olduğumuz başarılı annesinin yolundan devam eden Ayşecan Tatari, Edip Tepeli ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Bergüzar Korel-Hülya Darcan

Bergüzar Korel, özellikle Binbir Gece dizisinde hayat verdiği Şehrazat karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Çok sayıda yapımda rol alan Bergüzar Korel, kendisi gibi başarılı bir oyuncu olan Halit Ergenç ile evli. Güzel oyuncunun annesi ise ünlü bir oyuncu olan Hülya Darcan. Böylelikle Bergüzar Korel'in de oyuncu annesinin izinden gittiği anlaşılıyor.

Zeynep Özyağcılar-Güzin Özyağcılar

Oyunculuk Özyağcılar ailesinde bir geleneğe dönüşmüş durumda. Öyle ki oyuncu kimlikleriyle tanıdığımız Erdal Özyağcılar ve Güzin Özyağcılar çiftinin kızı Zeynep Özyağcılar da benzer bir yoldan geçerek oyunculuğu seçmiş. Sinemanın yanı sıra baleyle de ilgilenen Zeynep Özyağcılar; Karadağlar, Kaybedenler Kulübü ve Ferhat ile Şirin gibi yapımlarda rol aldı.

Gülşah Alkoçlar-Hülya Koçyiğit

Hülya Koçyiğit'i hepimiz yakından tanıyoruz. Ünlü oyuncunun Selim Soydan ile olan evliliğinden dünyaya gelen Gülşah Alkoçlar da sinemamızın tanınan simalarından hatta bir döneme damga vuran isimlerinden. Çocuk yaşta oynadığı filmlerle unutulmaz performanslara imza atan Gülşah Alkoçlar, şimdilerde turizm sektöründe faaliyetlerine devam ediyor.

Ecem Akbin-Aydan Şener

Aydan Şener ve kızı Ecem Akbin, magazin dünyasında pek rastlamadığımız isimlerden. Annesi gibi oyuncu olan Ecem Akbin'i Medcezir'deki Tuğçe karakteri ile tanıyoruz. Çeşitli tiyatro oyunlarında da sahne alan Ecem Akbin, annesinin izinden gitmeye kararlı gibi görünüyor.

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