Bergüzar Korel Londra’daki hayatını anlattı

Bir süredir eşi Halit Ergenç ve çocuklarıyla İngiltere'nin başkenti Londra'da olan Bergüzar Korel, İstanbul'da TV100 kameralarına yansıdı. Ünlü oyuncu ayak üstü kısa bir röportaj verdi.

Bir süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Bergüzar Korel, İstanbul'a geldi.

Eşi Halit Ergenç'le yılbaşında İstanbul'da olacağını belirten oyuncu, "Arkadaşlarımızla vakit geçireceğiz. O yüzden geldik. Londra çok yavaş ve çocuk odaklı. Orada zaman yavaş akıyor, daha sakin bir hayatımız var. Tabii yalnızsınız. Dostlarımız yanımızda yok, sosyal çevrenizi dostlarınızı özlüyorsunuz. Benim için öyle en azından. Çocuklar okula gidiyor sürekli full time onlarlayım zaten" dedi.

