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Bergüzar Korel Londra’daki hayatını anlattı

Eşi Halit Ergenç ve çocuklarıyla Londra'da yaşayan oyuncu Bergüzar Korel, yılbaşı için İstanbul'a geldi. Londra'daki hayatını anlatan üç çocuk annesi Korel, "Dostlarımız yanımızda yok, sosyal çevrenizi özlüyorsunuz" dedi.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 09:54
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Londra'da yaşayan Bergüzar Korel: Orada zaman yavaş akıyor

Bergüzar Korel Londra’daki hayatını anlattı
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Bir süredir eşi Halit Ergenç ve çocuklarıyla İngiltere'nin başkenti Londra'da olan Bergüzar Korel, İstanbul'da TV100 kameralarına yansıdı. Ünlü oyuncu ayak üstü kısa bir röportaj verdi. 

Bir süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Bergüzar Korel, İstanbul'a geldi.

Eşi Halit Ergenç'le yılbaşında İstanbul'da olacağını belirten oyuncu, "Arkadaşlarımızla vakit geçireceğiz. O yüzden geldik. Londra çok yavaş ve çocuk odaklı. Orada zaman yavaş akıyor, daha sakin bir hayatımız var. Tabii yalnızsınız. Dostlarımız yanımızda yok, sosyal çevrenizi dostlarınızı özlüyorsunuz. Benim için öyle en azından. Çocuklar okula gidiyor sürekli full time onlarlayım zaten" dedi.
 

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