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  • İki günlük bebeğini fındık bahçesine gömmüştü. İfadesi ortaya çıktı. 23 gün çatıda saklamış

İki günlük bebeğini fındık bahçesine gömmüştü. İfadesi ortaya çıktı. 23 gün çatıda saklamış

Ordu’da 2 günlük kız bebeğini fındık bahçesine gömen Bilge Çapa'nın (26), mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. Çapa, ifadesinde, "12 Eylül'de doğan bebeğimi emzirdiğim sırada uyuyakalmışım. Sabah uyandığımda bebeğin üstünde yattığımı fark ettim. Nefes almıyordu. O panikle bebeği evin çatısına sakladım. 6 Ekim'de çatıdan alarak, evin arkasındaki fındık bahçesine gömdüm" dedi.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 13:56
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Ordu’nun Altınordu ilçesinde Bilge Çapa adlı kadın iki günlük bebeğini fındık bahçesine gömmüştü. İfadesi ortaya çıktı

İki günlük bebeğini fındık bahçesine gömmüştü. İfadesi ortaya çıktı. 23 gün çatıda saklamış
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İddialara göre Ordu’nun Altınordu ilçesinde Karşıyaka Mahallesi’nde 12 Eylül'de kız çocuk dünyaya getiren Bilge Çapa, bebeğin rutin kontrollerinin yapılması için aile hekimliğine davet edildi. Davet sonrası Bilge Çapa, polise giderek bebeği için kayıp ihbarında bulundu.

Çalışma başlatan ekipler, ilk etapta bebeğe dair iz bulamadı. Gözaltına alınan Çapa, sorgusunda, bebeğini fındık bahçesine gömdüğünü açıkladı. Ekipler, 2 günlük olduğu belirlenen bir kız bebeği cesedi buldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bilge Çapa, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

“EMZİRİRKEN ÜSTÜNDE YATIP UYUYAKALMIŞIM”

Anne Çapa, ifadesinde, bir kafede çalıştığı sırada tanıştığı S.Ö. (30) ile birliktelik yaşadığını ve daha sonra hamile kaldığını belirtti. İfadesinde, emzirdiği sırada uyuyakaldığını ve sabah uyandığında bebeğini hareketsiz bulduğunu anlatan Çapa, "Kafede çalıştığım sırada S.Ö. ile tanıştım. Görüşmeye başladık. Kendisiyle cinsel birlikteliğimiz oldu. Bu ilişkiden 4 ay sonra hamile olduğumu fark ettim. Korktuğum için kimseye söyleyemedim. Bebeği Ordu Doğum Hastanesi'nde 12 Eylül'de dünyaya getirdim. Bir gün hastanede kaldıktan sonra taburcu oldum. Bebeğimi alarak ailemden ayrı yaşadığım evime götürdüm. Bebeğim ağladığı için, aç olduğunu düşünerek, emzirmeye başladım. 14 Eylül'de göğsümde emzirdiğim sırada uyuyakalmışım. Sabah uyandığımda bebeğin üstünde yattığımı fark ettim. Baktığımda nefes almıyordu ve hareketsiz yatıyordu. Öldüğünü anladım. Ne yapacağımı bilemedim. O panikle bebeği evimin çatısına sakladım" dedi.

“BEBEK KAYIP DİYE İHBARDA BULUNDUM”

Bebeğin sağlık kontrolü için kardeşinin arandığını söyleyen anne Çapa, "Bir süre sonra aile hekimliğinden kardeşimi aramışlar. Bebeği kontrole getirmediğimi söylemişler. Kardeşimin hamile olduğumdan bilgisi yoktu. Ardından kardeşim benimle konuştu. Bebeğin nerede olduğunu sordu, bu işin kötü sonuçları olacağını söyledi. Ben de bunun üzerine 6 Ekim'de bebeği çatıdan alarak, evimizin arkasındaki fındık bahçesine saat 01.30 veya 02.00 sıralarında gömdüm. Sabah karakola giderek bebeğimin kayıp olduğu yönünde ihbarda bulundum. Polis arama yaptı. Hiçbir şey bulunamayınca, beni emniyete çağırdılar. Gittiğimde dayanamayarak olayı anlattım" ifadelerini kullandı.

'BEBEĞİN BENİM OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUM'

Bebeğin babası olduğu iddiasıyla gözaltına alınan S.Ö.'nün ise ifadesinde, "Bilge Çapa ile cinsel birlikteliğim oldu. Hamile olduğunu bana söylemedi. Bebeğin benim olup, olmadığını da bilmiyorum" dediği belirtildi. Öte yandan bebeğin kesin ölüm nedeni ve babasının kim olduğu adli tıp kurumundaki incelemenin ardından netlik kazanacak.

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pepe
9.10.2022 14:07
bu kadının yüzünde meymenet yok bu kadından ana mı olur  
 
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