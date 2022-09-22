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Hazal Kaya'dan yeni hamilelik pozu 

İkinci kez hamile olan ve bir kız bebeği beklediğini duyuran ünlü oyuncu Hazal Kaya, dün bir etkinliğe katıldı. Kaya’nın karnının iyice belirginleştiği görüldü.   

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 13:18
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Hazal Kaya'dan hamilelik pozları geldi! Bebek göründü

Hazal Kaya'dan yeni hamilelik pozu 
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Yönetmen ve oyuncu Ali Atay ile 2019'da dünya evine giren Hazal Kaya ikinci bebeğini bekliyor.

Geçtiğimiz haftalarda hamile olduğunu duyuran Hazal Kaya, daha sonra ise kız bebek beklediklerini açıklamıştı. 

Kızlarına ‘Leyla’ ismini vereceğini de açıklayan Hazal Kaya, dün akşam bir lansmana katıldı. Tül detaylı lila mini bir elbise giymeyi tercih eden ünlü isim, elbisesini şeffaf stilettolarıyla kombin etti.

Saçlarını açık bırakmayı tercih eden oyuncu, gecede çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Hazal Kaya'nın güzelliğine yorum yağarken; büyüyen karnı da dikkatlerden kaçmadı.
 

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