1 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Başak Parlak'ın karnındaki şişlik dikkat çekti. Hamilelik sorularını cevapsız bıraktı 

Başak Parlak'ın karnındaki şişlik dikkat çekti. Hamilelik sorularını cevapsız bıraktı 

Oyuncu Başak Parlak, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Karnındaki şişlik dikkat çeken ünlü oyuncunun bu hali "Acaba hamile mi?" sorusunu akıllara getirdi.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 11:32
Takip Et

Karnındaki şişlik dikkat çeken oyuncu Başak Parlak’ın hamile olduğu iddia edildi

Başak Parlak'ın karnındaki şişlik dikkat çekti. Hamilelik sorularını cevapsız bıraktı 
+
Aa
-

Şevkat Yerimdar, Kış Güneşi ve Bir Deniz Hikayesi gibi projelerden tanıdığımız oyuncu Başak Parlak, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Bedir Özuslu ile aşk yaşayan Parlak'ın karnındaki şişlik dikkat çekti. Parlak, muhabirlerin "Hamile misiniz" sorusuna ise yanıt vermedi. 

'HAMİLELİK' SORUSU YANITSIZ KALDI

Bedir Özuslu ile aşk yaşayan Parlak'ın karnındaki şişlik, "Acaba hamile mi?" sorusuna akıllara getirdi. Muhabirlerin, "Hamile misiniz" sorusuna yanıt vermeyen oyuncu, acelesi olduğunu söyleyerek yürümeye devam etti.

BAŞAK PARLAK KİMDİR?

Başak Parlak, 3 Kasım 1989 tarihinde Tekirdağ'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Namık Kemal Lisesi ve Maltepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olarak tamamladı. 2007 yılında "Fikrimin İnce Gülü" adlı dizide ve 2008'de Serçe adlı dizide rol aldı ve adını duyurmuş oldu. 2013 yılında rol aldığı sinema filmi Şevkat Yerimdar'da tanınan bir yüz haline gelen Başak Parlak, Kış Güneşi ve Bir Deniz Hikayesi gibi projelerde de rol aldı.


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akaryakıta zam geldi
1
﻿Akaryakıta zam geldi
﻿Akaryakıta zam geldi
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
2
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
3
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
4
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
5
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
6
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
7
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
﻿Makas attı kaza yaptı. O anlar saniye saniye görüntülendi
﻿Makas attı kaza yaptı. O anlar saniye saniye görüntülendi
﻿Makas attı kaza yaptı. O anlar saniye saniye görüntülendi
﻿Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Balıkçılara '18 cm' denetimi. Limitlerin altında çıkan balıklarla ilgili işlem yapıldı
﻿Balıkçılara '18 cm' denetimi. Limitlerin altında çıkan balıklarla ilgili işlem yapıldı
﻿Balıkçılara '18 cm' denetimi. Limitlerin altında çıkan balıklarla ilgili işlem yapıldı
﻿KİPTAŞ Genel Müdürü başvuru sayısını açıkladı
﻿KİPTAŞ Genel Müdürü başvuru sayısını açıkladı
﻿KİPTAŞ Genel Müdürü başvuru sayısını açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.