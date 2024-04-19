Anne zürafa yavrusunu döverek katletti!

Hayvanlar alemine dair çarpıcı bir görüntü, anne zürafanın suya giren yavrusunu tekmeleyerek öldürmesiyle gündeme oturdu. Suya giren yavrusunu görünce öfkeden deliye dönen zürafa, izleyenlerin anlamlandırmadığı bir sebepten ötürü yavrusuna defalarca tekme darbeleri savurdu. Annesinin tekmelerine yenik düşen yavru ise başına aldığı darbeyle birlikte hayatını kaybetti. Bu şok edici anlar, izleyenlerde derin bir üzüntü ve hayret uyandırdı. O anları kayda alan insanların şaşkın nidaları eşliğinde yaşanan bu an, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.