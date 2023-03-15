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Silahlı manyak sokak ortasında 3 kişiyi vurdu. Annesi gözleri önünde vurulan çocuğun çaresizliği

Silivri’de eline silah alan bir manyak, sokak ortasında yürüyenlere kurşun yağdırdı. Saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, saldırgan elini kolunu sallayarak uzaklaştı. Annesi gözleri önünde vurulan  çocuğun çaresizce başucuna eğilmesi yürekleri yaktı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 13:36
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Annesi gözleri önünde vurulan çocuğun çaresizliği

Silahlı manyak sokak ortasında 3 kişiyi vurdu. Annesi gözleri önünde vurulan çocuğun çaresizliği
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İHA'nın haberine göre, silahlı saldırı Silivri Alibey Mahallesi’nde meydana geldi. Eline silah alan Murat O. İsimli şahıs, bir esnafı, bir adamı ve çocuklarıyla yürüyen bir kadını kurşun yağmuruna tuttu. 

Silahlı manyak ortalığı kan gölüne çevirdikten sonra elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaştı. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri etrafta güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları hastaneye kaldırdı.

Silahlı saldırıda yaralanan esnafın durumun ağır olduğu öğrenildi.

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