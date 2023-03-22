Miray Daner ve Oğulcan Engin ayrıldı. İlişkiyi o mesaj bitirdi

Kubilay Aka’dan ayrıldıktan sonra bir işadamıyla yakınlaşan Miray Daner, bu ilişkinin yürümeyeceğini anlayınca ayrılmış, kısa bir süre sonra da Oğulcan Engin’le tanışmıştı.

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; İki yıldır birlikte olan çift, yaklaşık 10 gün önce tartışmış. Sebebi ise Daner’in o işadamıyla mesajlaşması.

TEK BAŞINA İTALYA'YA GİTTİ

Bir konuyla ilgili olarak mesajlaşan ikilinin bu sohbetini Oğulcan Engin yakalayınca kızılca kıyamet kopmuş!

Sevgilisinin, bir zamanlar yakınlaştığı işadamıyla mesajlaşmalarına çok sinirlenen Oğulcan Engin ilişkiyi bitirdi.

Yakınlarından öğrendiğim kadarıyla ilişkiyi kafasında tamamen bitiren Engin, hemen akabinde tek başında İtalya tatiline çıktı.

Çiftten bu yönde bir açıklama gelmedi, sosyal medyadan da hâlâ birbirlerini takip ediyorlar. Belki de bunun bir “iletişim kazası” olduğuna kanaat getirip, yollarına devam ederler. Bekleyip, göreceğiz.



