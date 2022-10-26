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Miray Daner ve Oğulcan Engin Venedik tatilinde

Oyuncu Miray Daner ile sevgilisi Oğulcan Engin, Venedik'te aşk tatilinde. Sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Daner'in paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 09:44
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Miray Daner ve Oğulcan Engin Venedik tatiline çıktı

Miray Daner ve Oğulcan Engin Venedik tatilinde
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Oyuncu Miray Daner, 2021 yazından beri Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor. Aşkları tam gaz devam eden ikili Venedik'te aşk tatiline çıktı. 

Ülkenin en romantik şehirlerinden Venedik’te sevgililer sadece popüler yerleri değil müzeleri ve galerileri de geziyorlar.

"AŞK İLE HERKES TANIŞMALI"

Merak edilenlerini anlatan oyuncu Miray Daner, aşk sorularına da yanıt vermişti. Daner, "Aşk sizi geliştiren, ileri taşıyan, kendinizi özel hissettiren bir duygu. Saygıyı yitirmemek, sağlıklı bir ilişki için önemli" diye konuşmuştu.
 

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