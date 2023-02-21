﻿Zaniolo'nun annesi yıldız oyuncunun Milan'la anlaştığını açıkladı

Galatasaray'ın Serie A ekiplerinden Roma'nın yıldızı Nicolo Zaniolo'yu transfer etmesinin ardından İtalyan basınında ortaya atılan flaş bir iddia gündeme damgasını vurdu.

CalcioMercato'nun haberine göre Nicolo Zaniolo için Serie A macerası bitmedi. Milan Teknik Heyet Sorumlusu olarak görev alan kulübün efsanesi Paolo Maldini, futbolcu ile bir görüşme yaptı. Maldini, Zaniolo'ya ara transfer döneminin sonuna kadar Milan'ı beklediği için teşekkür etti.

Galatasaray, Zaniolo transferinde Roma'ya 5 sezona yayılmış şekilde toplam 15 milyon Euro bonservis bedeli ve genç oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 20'lik pay verecek. Sarı-Kırmızılılar'ın Zaniolo ile imzaladığı sözleşmede ise 35 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

İtalyan futbolcuyu yaz transfer döneminde kadrosuna katmaya sıcak bakan Milan, Zaniolo'nun sözleşmesindeki 35 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödemeyi düşünüyor. Maldini ile Zaniolo arasında yapılan toplantıda Haziran ayında tekrar bir araya gelerek transfer konusunda anlaşmanın yapılması görüşüldü.

ANNESİNDEN FLAŞ AÇIKLAMA

Nicolo Zaniolo'nun annesi Francesca Costa, daha önce Corriere dello Sport'a verdiği röportajda oğlunun Roma ile yaşadığı sorunları açıkladı. Costa, "Günler geçtikçe Nicolo kendisinin projenin bir parçası olmadığını fark etmeye başladı. Roma, Haziran ayında ona kendisini satmayı düşündüklerini bildirdi. O günden itibaren kendisine hep dışlanmış biri gibi hissetmeye başladı" dedi.

Sözlerine devam eden Costa, "Galatasaray'ı seçtik çünkü Roma onu yarı yolda bıraktıktan sonra Nicolo'ya onu çok istediklerini hissettirdiler Zaniolo, yeniden doğmak için Galatasaray'ı seçti. Ne ben, ne Nicolo, ne de ailem Roma taraftalarına kızgın değiliz. Roma taraftarlarına her zaman minnettar olacağız. Bizi çok eleştirdiler, ancak bu onların suçu değil. Kendilerine açıklanana inandılar" ifadelerini kullandı.