Galatasaray'ın dört yıldızına yakın takip. İtalya'nın gözü Türkiye'de

Geçen sezonun yaralarını saran ve bu sezon şampiyonluğa oynayan bir takıma dönüşen Galatasaray, transfer çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Son olarak Zaniolo ve Kaan Ayhan'ı transfer eden Galatasaray'da bu sezon çok iyi performans gösteren oyunculara teklifler gelebilir. Birçok Serie A ekibi oynadıkları futbolla dikkatleri üzerlerine çeken sarı kırmızılıların kadrosundaki isimleri yakın takibe aldı.



GALATASARAY'A ÇİZME KANCASI

AS Roma’dan alınan ve serbest kalma bedeli 35 milyon Euro olarak belirlenen Zaniolo’ya sezon sonu İnter ve Milan talip olabilir. Milan aynı zamanda Lucas Torreira’yı da listesine almış durumda. Atalanta da Uruguaylı orta sahanın peşinde. Barış Alper Yılmaz’ı Lazio takip ederken Berkan’ı üç kulüp izliyor. Gol ve asistleriyle G.Saray’ı sırtlayan Mauro Icardi de İtalya’da gündem oldu.



ZANİOLO LİSTEDE

Ara transfer döneminde İtalyan futbolunun en potansiyelli futbolcularından biri olarak kabul edilen Nicolo Zaniolo’yu transfer eden Galatasaray hem 23 yaşındaki forvet hem de kadrosundaki Torreira, Icardi ve Barış Alper gibi isimler nedeniyle Çizme ekiplerinin sıkı takibine girdi. Bilindiği gibi Zaniolo AS Roma’da teknik direktör Jose Mourinho ile yaşadığı sıkıntılar nedeniyle bu kulüpten ayrılma kararı almış hatta İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth ile büyük ölçüde anlaşmıştı.



OKAN BURUK'UN GÖZDELERİ TAKİP EDİLİYOR

Lucas Torreira Fiorentina’da geçirdiği başarılı sezonun ardından Galatasaray’da dikkatleri üzerine çekerken Milan’ın radarına girdi. Atalanta da Uruguaylı orta saha oyuncusu için sezon sonunda hamle yapmaya hazırlanıyor. Lazio ise Galatasaray’ın genç ismi Barış Alper Yılmaz’ı izlerken dünyaca ünlü golcü Mauro Icardi fark yaratan golleri ve asistleri ile yeniden İtalya’da gündem oldu.



BERKAN DA TAKİP EDİLİYOR

Berkan Kutlu İtalya’da izlenen bir diğer isim oldu. Berkan’ı Spezia, Udinese ve Monza takip ediyor. Galatasaray yönetiminin sezon sonunda Berkan’a gelecek yeni teklifleri değerlendirebileceği belirtildi.