Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma yürekleri sızlattı. Annesinden geriye kalanları paylaştı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrası Türkiye yasa boğuldu.

Şarkıcı Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın Hatay'da yaşayan ailesi, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde enkaz altında kalmıştı.

Gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunan Tohma'nın ailesi enkazdan çıkarılmış; babası kurtarılırken, annesi Suna Tohma iç kanama sebebiyle yaşamını yitirmişti.

Annesinin kaybının üzerinden 1 ay geçen Tohma, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Tohma, annesiyle olan fotoğrafını paylaşıp "Tam şu dakikalarda konuştuk, gülüştük. 'İyi geceler canım' dedin ama bir daha uyanmadın. O gündür iyi gecem yok. Tam 1 ay, çok özledim." ifadelerini kullandı.

Daha sonra yıkılan evlerinin enkazından bir fotoğraf paylaşan Tohma şunları söyledi: 13 saat dayanıp nasıl gittin annem. Konuşmuşsun, herkesi sormuşsun, 'ben de iyiyim' demişsin. Ama yoksun, seni benden alan kolonlar. Yerde hala kanın vardı baktım dakikalarca...

