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Seren Serengil ve Mustafa Tohma'nın acı günü

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın Hatay'da yaşayan ailesi meydana gelen depremde enkaz altında kalmıştı. Gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunan Tohma, babasının kurtarıldığı ancak annesinin durumunun kötü olduğunu belirtmişti. Kısa bir süre sonra ise acı haber geldi. Seren Serengil, "Tohma'nın biricik annesini kaybettik" dedi

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 13:16
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Seren Serengil'in erkek arkadaşı Mustafa Tohma'nın enkaz altında kalan annesi hayatını kaybetti.

Seren Serengil ve Mustafa Tohma'nın acı günü
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Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Deprem sonrası yardım isteyen Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın Hatay'da yaşayan ailesi meydana gelen depremde enkaz altında kalmıştı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE YARDIM İSTEMİŞTİ

Gözyaşları içinde bir video yayınlayan Mustafa Rahman Tohma ise "Acilen Hatay'a yardım ve destek istiyoruz. Ailelerimiz içeride sıkıştı. Acilen çevre illerden destek istiyoruz. Lütfen... AFAD, belediyeler, valilikler lütfen... Ailelerimiz sıkıştı, çıkamıyorlar. Destek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

"ANNEMİN DURUMU KÖTÜ"

Mustafa Rahman Tohma'nın ailesi enkazdan kurtarıldı. Tohma, kurtarma çalışmalarından sonra  "Ailem kurtarıldı. Babam iyi, annemin durumu kötü" diyerek, takipçilerinden dua istedi.

"ANNESİNİ KAYBETTİK"

Kısa bir süre sonra ise acı haber geldi. Seren Serengil, "Canım meleğim, Tohma'mın biricik annesini kaybettik. Hatay depreminde evleri çökmüş, göçük altında kalmışlardı. Enkazdan babası kurtarıldı ama maalesef melek annesi dayanamadı. Tarifsiz üzgünüm. Allah başta hayat arkadaşım Tohma'mın ailesine ve depremde yakınlarını kaybeden herkese Allah rahmet eylesin, acım sonsuz. Allah Tohma'ma ailesine ve herkese sabır versin" dedi.

 

 

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