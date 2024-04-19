Antalya kırmızı alarma geçti

Kaynak: DHA
Antalya kırmızı alarma geçti
Antalya'da 21 Nisan tarihinde yapılacak olan Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası ve Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun aynı saatlerde olması nedeniyle polis alarma geçti.

Antalya Valiliğinde yapılan güvenlik toplantısına Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) As Başkanı ve Dünya Yürüyüş Şampiyonası CEO'su Arif Alpkılıç, İl Jandarma Komutanlığı'ndan J.Teğ. Berat Can Koca, Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Baz, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Nurettin Tonguç, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden Şube Müdürü İzzet Tekeli, TFF Antalya Bölge Temsilcisi Sibel Bal ve Antalyaspor'dan Adem Akyürek katıldı.

Rutin önlemlerin dışında emniyet yetkililerinin kafilelerin otel ve yarışma alanına gidiş gelişleri için özel önlemler alması kararlaştırıldı.

662282edcb15b9dfc9eac5fa.webp

662282edcb15b9dfc9eac5f8.webp

662282edcb15b9dfc9eac5f4.webp

662282eccb15b9dfc9eac5f1.webp

İlgili Haberler
Tüpraş Stadyumu'nda incin top oynuyor. Beşiktaş yönetimine büyük şok
Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı ilk 11'i belli oldu. Serdar Topraktepe'den müjde
Ali Koç'un hareketi Eda Erdem'i şaşkına uğrattı. İltifatlar ardı ardına geldi
Hakemleri alıkoymaktan hapis cezası almıştı. Adil yönetim için TFF başkanlığına aday oldu
TFF’ye sürpriz aday! Uzun süredir ortalıkta gözükmüyordu
Son dakika.. Servet Yardımcı TFF Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
TFF başkan adayı Erdal Alkış'ın Hakan Şükür hayranlığı ortaya çıktı
TFF seçimi öncesi flaş gelişme. Haluk Ulusoy imzayı attı
Son Haberler
Oğlunun telefonundan mesaj atıp kapıyı açtırdığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü Gündem
Oğlunun telefonundan mesaj atıp kapıyı açtırdığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Tüpraş Stadyumu'nda incin top oynuyor. Beşiktaş yönetimine büyük şok Spor
Tüpraş Stadyumu'nda incin top oynuyor. Beşiktaş yönetimine büyük şok
Kartlı ödemeler 1 trilyon lirayı aştı. Vatandaş karta sarıldı Ekonomi
Kartlı ödemeler 1 trilyon lirayı aştı. Vatandaş karta sarıldı
Küçük çocuklar dondurma kamyonunu protesto etti Gündem
Küçük çocuklar dondurma kamyonunu protesto etti
A Milli Takım iddiası. İtalyanlar açıkladı Spor
A Milli Takım iddiası. İtalyanlar açıkladı
Kuveyt'ten Filistin açıklaması Dünya
Kuveyt'ten Filistin açıklaması
Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı ilk 11'i belli oldu. Serdar Topraktepe'den müjde Spor
Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı ilk 11'i belli oldu. Serdar Topraktepe'den müjde