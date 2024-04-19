Ali Koç'un hareketi Eda Erdem'i şaşkına uğrattı. İltifatlar ardı ardına geldi

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Ali Koç'un hareketi Eda Erdem'i şaşkına uğrattı. İltifatlar ardı ardına geldi
Eda Erdem'in heykeli için yapılan açılış töreninde Ali Koç'un hareketi büyük beğeni topladı.

Fenerbahçe’de ve Filenin Sultanları’nda gösterdiği üstün başarılar nedeniyle gönülleri fetheden Eda Erdem’in heykeli 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yapılan özel bir törenle Ülker Stadyumu’nun önüne dikildi.

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Açılışa bizzat katılan Fenerbahçe başkanı Ali Koç Eda Erdem hakkında "Eda Erdem, sadece sahada sergilediği üstün performansıyla değil, liderliği ve karakteriyle de Türk sporu için önemli bir rol modelidir. Bu kişiliğiyle sadece Fenerbahçeliler'in değil tüm sporseverlerin gönlünde taht kurmuş bir sporcumuzdur” demişti.

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Fenerbahçe taraftarına teşekkür eden Eda Erdem ise, "En zor anlatacağım duygulara geldi sıra. Sizler, sevgili Fenerbahçe taraftarları. Ne zaman hayatımda bir şeyler ters gitse, beni üzen bir şeyler olsa, sahaya çıktığımda kafamı kaldırıp tribünlere bakmak yeterdi bana. Sizler hep oradaydınız. Bitmeyen desteğiniz, sonsuz sevginiz bütün dertlerimin ilacıydı. Varlığınız her şeyi unuttururdu” ifadelerini kullanmıştı.

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Heykel açılışın üstünden haftalar geçerken törende Ali Koç ve Eda Erdem’in bir görüntüsü sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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Eda Erdem’in ceketini elinde tutup uzun süre bekleyen Ali Koç daha sonra milli yıldızın ceketi giymesinde zorlanması üzerine bizzat devreye girerek yardım etti. Ali Koç’un bu centilmenliği kullanıcılar tarafından alkış topladı.

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