Hakemleri alıkoymaktan hapis cezası almıştı. Adil yönetim için TFF başkanlığına aday oldu

18 Temmuz'da yapılacak mali genel kurulda başkanlık seçimine gidecek olan Türkiye Futbol Federasyonu'nda Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu adaylığını resmen açıkladı.

Hacıosmanoğlu, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk futbolunun adil yönetime ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bu anlayışla yola çıktık. TTF Başkanlığı için adayım" ifadelerini kullandı.

Hacıosmanoğlu, konuya ilişkin ilerleyen günlerde basın toplantısı düzenleyeceğini de sözlerine ekledi.

İbrahim Hacıosmanoğlu 2015 yılında Trabzonspor-Gaziantep maçının ardından müsabaka hakemlerini alıkoymuş ve iddialara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ricası üzerine 4 saat sonra serbest bırakmıştı.

Bu olayla ilgili yargılandığı davada mahkeme tarafından 8’er ay 10’ar gün hapis cezası almış ancak cezası ertelenmişti.