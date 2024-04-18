TFF’ye sürpriz aday! Uzun süredir ortalıkta gözükmüyordu

EURO 2024 nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu’nun 18 Temmuz'da seçimli olarak yapılacağının duyurulmasının ardından adaylar da ortaya çıkmaya başladı.

“EZİLENLERİN YANINDAYIM”

Trabzonspor eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu aday olduğunu açıkladı. “Güçlüden yana değil ezilen Anadolu kulüplerinden yana kullanacak iradeye ihtiyacı var” diyen Hacıosmanoğlu, “Türk futbolunun adil yönetilmeye ihtiyacı var” şeklinde konuştu.

“KAOSU TEKRAR YAŞARIZ”

Oda TV’den Uğurcan Biçer’e açıklama yapan Hacıosmanoğlu, “Önceki başkanlar gibi herkese yaranmaya çalışan, gülücük dağıtmaya çalışan bir yönetim anlayışıyla kurullarınız görevini yapamıyor, kendini sahipsiz hisseden hakemler de hangisini yapalım da kime yaranalım düşüncesiyle sahada yanlış yapıyorlar. Ancak arkalarında iradeyle kuralları uygulayan bir başkan ve yönetimleri olursa Türk hakemlerimiz de Avrupa’dan gelen hakemler gibi maç yönetir. Türk futbolunun kurtuluşu buradan geçiyor. Adaylar değişir ancak zihniyet değişmedikten sonra aynı kaosu tekrar yaşarız” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor’un kendisini destekleyeceğini belirten Hacıosmanoğlu, başka kulüplerin de yanında olacağını iddia etti.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU KİMDİR?

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türk iş insanı ve spor yöneticisidir. 21 Şubat 1966 tarihinde Trabzon’un Of ilçesinin Hayrat beldesi’nde dünyaya geldi. Uzun yıllar ticaret ile uğraşan Hacıosmanoğlu, 2005-2007 yılları arasında Trabzonspor Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

2013 yılında yapılan seçimlerde kullanılan yaklaşık 4500 oyun 1571’ini alarak Trabzonspor’un 15. başkanı seçildi.

Ancak 2015 yılında yapılan seçimleri kaybederek görevini Muharrem Usta’ya devretti.