Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı ilk 11'i belli oldu. Serdar Topraktepe'den müjde

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Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı ilk 11'i belli oldu. Serdar Topraktepe'den müjde
Ankaragücü'nü konuk edecek Beşiktaş'ta ilk 11 taraftarları sevindirdi.

Trendyol Süper Lig’in 33. Haftasında Beşiktaş sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Saat 20.00’de oynanacak mücadele öncesi iki takımında ilk 11’leri belli oldu.

Fernando Santos’un ayrılığı sonrası takımın başına geçici olan Serdar Topraktepe’nin tercihleri taraftarda memnuniyet yarattı.

İşte ilk 11’ler:

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Worral, Necip, Serkan Emrecan Terzi, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Ghezzal, Muçi, Rashica, Muleka.

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Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Uros, Mujakic, Kazımcan, Ali Kaan, Tolga, Efkan, Morutan, Bassogog, Ali Sowe.

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