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Annesine doğum günü sürprizi yapacaktı, ekip otosuna çarpıp öldü

Antalya'da kullandığı motosikletle devriye görevi yapan ekip otosuna çarpan Ahmet Uysal, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Ekip aracını kullanan polis memuru meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 21:02
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Antalyada gerçekleşen kazada ekip otosuna çarpan genç hayatını kaybetti

Annesine doğum günü sürprizi yapacaktı, ekip otosuna çarpıp öldü
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Antalya'da, annesine pasta almaya giderken motosikletle ekip otosuna çarpan Ahmet Uysal (20), hayatını kaybetti. Kaza, dün gece saatlerinde, Konyaaltı ilçesi Batı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Ahmet Uysal'ın kullandığı motosiklet, devriye görevi yapan polis otosuna çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.

POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Uysal'ın cenazesi, incelemenin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Ekip otosunun sürücüsü polis memuru ise meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ YAPMAK İSTEMİŞ

Uysal'ın, doğum günü olan annesi Şerife Uysal'a sürpriz yapmak için motosikletiyle pasta almaya gittiği ortaya çıktı. Antalya Serbest Bölge'de bir gemide çalıştığı belirtilen Uysal'ın cenazesini almaya gelen babası Tamer Uysal'ın büyük üzüntü yaşadığı görüldü. (DHA)

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Sedat
29.11.2022 21:11
Bazı polis ekipleri kuralları hiç umursamıyor, acil olay veya göreve gidenler sirenini açar uyarı yapar insanlar yol verir bunu anlarım ama sıradan düz devriye gezenlerin kurallara uyması gerekir.  
 
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