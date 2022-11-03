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  • İran’daki protestolarda kan donduran görüntü: Öldüresiye dövdüler, motorla ezdiler, iki kurşunla infaz ettiler...

İran’daki protestolarda kan donduran görüntü: Öldüresiye dövdüler, motorla ezdiler, iki kurşunla infaz ettiler...

İran'da 250 kişinin öldürüldüğü protesto gösterileri sırasında çekildiği belirtilen bir görüntü, ülkede polis şiddetinin ne kadar büyüdüğünü gözler önüne serdi.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 05:22
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İran’daki protestolarda kan donduran görüntü: Öldüresiye dövdüler, motorla ezdiler, iki kurşunla infaz ettiler...

İran’daki protestolarda kan donduran görüntü: Öldüresiye dövdüler, motorla ezdiler, iki kurşunla infaz ettiler...
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İran'da 13 Eylül'de Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından örtünme kurallarını yerine getirmediği gerekçesiyle öldürülmesi sonrası başlayan gösteriler sürerken ölenlerin sayısı 250'yi aştı. Gözaltına alınanların sayısının ise binlerce kişi olduğu belirtiliyor.

Gösterilere öldüren müdahale nedeniyle ABD ve Avrupa Birliği'nin yaptırım kararı aldığı İran'da polisin önce dövdüğü ve ardından kafasına kurşun sıkarak infaz ettiği bir göstericiye ait görüntüler ise yaşananların şiddetini en çarpıcı şekilde ortaya koydu.

Ancak balkondan bir İranlı'nın cep telefonuyla çektiği görülen görüntünün hangi şehirde çekildiği bilinmiyor. İzleyenlerin kanını donduran görüntülerde bir evin garaj kısmında yakalanan gösterici önce onlarca polis tarafından cop tekme ve yumruklarla öldüresiye dövülüyor. Hareketsiz kalana kadar dövülen gösterici polis motosikleti ile eziliyor.

“POLİS İKİ KURŞUNLA İLE GÖSTERİCİYİ İNFAZ EDİYOR”

Ardından da geriden galen iki motosikletteki polisler göstericiyi copla dövmeye devam ediyor. Gece çekilen ve 2 dakika 10 saniye ola görüntüsünün sonunda ise motosikletli polisler tabancasını çıkarıp göstericinin kafasına iki el ateş ediyor.

Sosyal medyada görüntüyü paylaşanlar, “Bu görüntüler Mahsa Amini’nin öldürülmesinde sonra en çok tartışma yaratacak bir görüntü. İran toplumunda bu görüntünün etkisi çok büyük olacak” yorumları yaptı.

Bir başka görüntüde ise, İran rejimi güvenlik güçleri önce bir göstericiyi önce öldüresiye dövüyor. Ardından da döverek yerde sürüklüyor.

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