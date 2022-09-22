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Ambulans ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı

Antalya'da içerisinde hasta bulunan bir ambulans, kırmızı ışıkta geçtiği sırada kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ambulans devrilirken kazada 8 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 12:00
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Antalya'da hasta sevk eden ambulans kamyonetle çarpışıp devrildi: 8 yaralı

Ambulans ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinden Alanya'ya hasta sevk eden ambulansın kamyonetle çarpışıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3'ü sağlık personeli 8 kişi yaralandı.

Kaza, Alanya ilçesi Kargıcak Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ersin U. (36), 07 APM 874 plakalı ambulansla Gazipaşa ilçesinden acil hasta sevki için hareket etti. Siren ve tepe lambası yanık olan ambulans, kırmızı ışıkta geçtiği kavşakta Mustafa T. (34) yönetimindeki 07 AIT 219 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ambulans devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ambulansta bulunan sağlık personeli Ersin Uysal, Filiz Güngör, Mustafa Güney ve ismi öğrenilemeyen hasta ile kamyonette bulunan Mustafa T., Medeni Vatansever, Abdullah ve Mehmet Karakoç yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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