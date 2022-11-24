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Antalya’da 112 bin 200 litre kaçak alkol ele geçirildi

Antalya’da bir üretim tesisine ve bir başka üretim deposuna kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda 112 bin 200 litre içki, yüzlerce elektronik sigara ve likiti ele geçirildi.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 11:36
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Antalya’da kaçak alkol ve elektronik sigara operasyonu 

Antalya’da 112 bin 200 litre kaçak alkol ele geçirildi
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Antalya’da bir üretim tesisine polisin yaptığı baskında, yasadışı üretim yaparak sahte bandrollerle yılbaşı öncesi piyasaya süreceği 112 bin 200 litre içki, bir başka üretim deposuna yapılan operasyonda ise satışı yasak olan yüzlerce elektronik sigara ve likiti ele geçirildi. 
Olayla ilgili 7 kişiye işlem yapıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılıkla mücadeleye karşın yaptıkları operasyonlar çerçevesinde, 21 Kasım Pazartesi günü Muratpaşa ilçesindeki bir depoda ithalatı ve satışı yasak olan elektronik sigara likiti ve elektronik sigara depolanarak satışının ve dağıtımının yapıldığı bilgisine ulaştı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde depoda arama yapan ekipler, 738 şişe elektronik sigara likiti, 568 elektronik sigara, coil, kartuş, bin 500 adet elektronik sigara etiketi ele geçirdi. 
Olayla ilgili 1 kişi hakkında işlem yapıldı. Aynı gün Manavgat ilçesindeki bir üretim tesisinde içki üretildiği, üretilen içkilere yasa dışı bandrol yapıştırılarak yılbaşı öncesi piyasaya sürüleceği bilgisini alan ekipler, bahse konu adreste yaptıkları aramada, 122 bin 200 litre yasa dışı üretilen içki ele geçirdi. Olayla ilgili 6 kişiye işlem yapıldı.

 

(Kaynak: İHA)

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