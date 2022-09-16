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Orman işçilerini taşıyan araç devrildi: 3 yaralı

Antalya'da seyir halinde orman işçilerini taşıyan arazöz, yüklü kamyona çarpmamak için yolun sağına geçtiği sırada, sağ tekerinin şarampole inmesi sonucu devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 16:58
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Antalya'da orman işçilerini taşıyan arazöz devrildi: 3 yaralı

Orman işçilerini taşıyan araç devrildi: 3 yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz Evrenler Yavsı Mahallesi girişinde devrildi. Karşı yönden gelen tomruk yüklü kamyona çarpmamak için manevra yaptığı sırada devrilen arazözün şoförü ve 2 orman işçisi yaralandı. Kazaya sebep olduğu iddia edilen tomruk yüklü kamyonun, arazözün devrilmesinin ardından durmayarak yoluna devam ettiği bildirildi.

Kaza Evrenlen Yavsı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Dolbazlar istikametinden Salur Mahallesi istikametine seyir halindeki Kadir Dinç’in kullandığı 07 JD 574 plakalı Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz karşı yönden yolu ortasından gelen tomruk yüklü kamyona çarpmamak için yolun sağına geçtiği sırada, sağ tekerinin şarampole inmesi sonucu devrildi. Kazada, yolun ortasına ters dönen arazözün şoförü Kadir Dinç’in yanı sıra arazözde bulunan orman işçileri Ali Çetin ve Mehmet Selçuk Şen yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından araç trafiğine kapanan Evrenler Yavşı yolu, devrilen arazözün vinç yardımıyla yoldan kaldırılarak yol kenarındaki tarlaya alınmasının ardından açıldı.

Kazaya sebep olduğu iddia edilen tomruk yüklü kamyonun, arazözün devrilmesinin ardından durmayarak yoluna devam ettiği bildirildi. Kaza yerine giden ve kaza ile ilgili bilgi alan Manavgat Orman İşletme Müdürü Aydın Açıkbaş, Manavgat Devlet Hastanesine giderek yaralı orman işçilerini ziyaret etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

(Kaynak: İHA)

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