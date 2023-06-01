Antalya'da sığınmacıdan Türk kadına taciz: 'Fiyatın ne kadar' diye sordu, kadın sinir krizi geçirdi

Antalya'da bir sığınmacı yoldan geçen bir Türk kadınına "Fiyatın ne kadar, kaç para istiyorsun?" diye tacizde bulundu. Sinir krizi geçiren kadın, kendisini sakinleştirmeye çalışanlara "Kendi ülkemde ben niye susuyorum" diye isyan etti.

Antalya'da sığınmacıdan Türk kadına taciz: 'Fiyatın ne kadar' diye sordu, kadın sinir krizi geçirdi

Antalya'da bir sığınmacının Türk kadınına tacizi sonrası kaydedilen görüntüler büyük tepki topladı.

Sığınmacının yoldan geçtiği sırada kendisine "Fiyatın ne kadar, kaç para istiyorsun?" diye sözlü tacizde bulunduğunu belirten kadın sinir krizi geçirdi.

Kendisini sakinleştirmeye çalışanlara "Kendi ülkemde ben niye susuyorum" diye isyan eden kadın şunları söyledi:

"Burası benim toprağım. Hangi ülkeden geldiysen oraya git. Bana 'Kaç para istiyorsun' diye soruyor. Benim dedem burada kan verdi. Ben niye susuyorum? Kendi ülkemde ben niye susuyorum?"

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