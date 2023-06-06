Erdoğan’dan sığınmacı açıklaması: Anavatanlarına dönüşlerini teşvik edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan yeni kabinenin ilk toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü.

Kabine toplantısı ardından basına açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerden önce konuşulan anayasa değişikliğini yeniden gündeme getirirken sığınmacı sorunu hakkında da konuştu.

Erdoğan'ın kabine sonrası sığınmacılara ilişkin açıklaması şöyle:

"VATANLARINA DÖNÜŞLERİNİ TEŞVİK EDECEĞİZ"

"Toplam 650 bin deprem konutu yaparak depremzedelerimizi yeni yuvalarıyla buluşturacağız. Enflasyon kaynaklı hayat pahalılığı ve fahiş fiyat sorununu tüm boyutlarıyla milletimizin gündeminden çıkarmakta kararlıyız.

Ülkemize sığınan kardeşlerimizin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde dualarını da alarak ana vatanlarına dönüşlerini de teşvik edeceğiz."

SEÇİMDEN ÖNCE HEM "GÖNDERECEĞİZ" DEDİ, HEM "GÖNDERMEYECEĞİZ" DEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesinde İstanbul Esenler'de düzenlenen mitingdeki konuşmasında sığınmacı sorununa değindi.

Suriyelilerin ülkelerine gönderilmesi konusunda Katar ile işbirliği içerisinde olduklarını dile getiren Erdoğan, "100 bini aşkın briket eve 88 bine yakın aile yerleşti. Konut projesi de tamamlandığında bu sayıya inşallah Katar'ın desteğiyle de 1 milyon kişi daha ilave olacak" dedi.

Erdoğan, MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'ndeki konuşmasında ise Türkiye için sorun haline gelen göç politikalarına dair açıklama yapmış ve sığınmacıları göndermeyeceklerini dile getirmişti.

Erdoğan'ın o sözleri şu şekilde:

"Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal. Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmadık ve kovmayacağız"