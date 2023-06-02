Afgan kaçak canlı yayında sınırdan rahatça geçişini anlattı. ‘Sınırlarımızdan kuş uçurtulmuyor’ denilmişti

Editör: İsa Karaarslan

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası ülkeyi kaçakların cazibe merkezi haline getirdi.

Kaçaklar ellerini kollarını sallayarak sınırlarımızdan geçerken, geri kalanların gelebilmeleri için de sosyal medya hesaplarından sınırın nasıl geçileceğine dair ‘öğretici’ videolar paylaşılıyor.

Sosyal medyada neredeyse her gün paylaşılan sınır geçiş videolarına rağmen, hükümet yetkilileri tarafından açıklamalar yapılıyor, sınırlardan adeta kuş uçurtulmadığı vurgusu yapılıyor.

CANLI YAYINDA ANLATTI

Dün bir televizyon programında Didem Arslan Yılmaz’ın konuğu olan Afgan kaçak ise sınırlarımızın ne halde olduğunu gözler önüne serdi. Programda bir konuyla ilgili tanık olan Afgan, ülkeye nasıl girdiğini anlattı. Afgan kaçak, 50 kişilik kaçak bir grupla Van’dan Türkiye’ye girdiğini, daha sonra da Ankara’ya götürülerek kendisine bir belge verildiğini anlattı.

Kaçak yollarla bu kadar basit bir şekilde sınırlardan girildikten sonra, kalıcılığının meşrulaştırılması ve resmiyete dökülmesi ise tepkilere neden olurken, sınır güvenliğimizin de ne durumda olduğu ortaya çıktı.

CUMHURİYET TARİHİ’NİN EN YOĞUN ÖNLEMLERİYLE SINIRLARIMIZ KORUNUYOR

Sınır güvenliği konusunda geçtiğimiz ay gündeme gelen iddialarla ilgili konuşan Bakan Hulusi Akar ise iddiaları kabul etmeyerek, sınırların Cumhuriyet tarihindeki en yoğun önlemlerle korunduğunu, modüler duvarlar, tel örgüler, hendekler, elektronik kuleler, gece-gündüz görüş cihazları ve sese duyarlı sensörler gibi birçok son teknoloji ekipmana sahip olan fiziki güvenlik sistemlerinin sınır güvenliği konusunda kullanıldığını belirtti.