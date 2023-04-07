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Antalya-Konya karayolunda 20 santimetreye kadar ulaştı

Antalya-Konya karayolunda etkili kar yağışı nedeniyle, kar kalınlığının 20-25 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 14:55
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Antalya-Konya yolunda yoğun kar yağışı

Antalya-Konya karayolunda 20 santimetreye kadar ulaştı
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İHA'nın haberine göre, Antalya-Konya karayolunda dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Bazı yerlerde 20 santimetreye kadar ulaştı.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerindeki 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.
Akseki’nin yüksek kesimdeki kırsal mahallesi Yarpuz Mahallesi'nden itibaren akşam saat 09.00 sıralarında başlayan kar yağışı, gece 00.00 saatlerinden sonra etkisini arttırdı. Kar yağışı ile birlikte Karayolları Alacabel ekipleri harekete geçti. Ekipler Akseki-Seydişehir karayolunda trafik akışında aksama yaşanmaması için çok sayıda iş makinesi ile yolda biriken karları temizleme ve tuzlama çalışması başlattı. Karayolları Alacebel ekipleri ve Akseki Bölge trafik ekipleri karayolunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve yolun açık olduğu bildirildi. Gece yanlarında zincir bulunmayan ve yolda kalan kalan bazı araçlara ise karayolları ekipleri yardım etti.
Yarpuz Mahallesi'nde kar kalınlığının 10 santimetreye, Alacabel mevkiinde ise yer yer 20-25 santimetreye ulaştığı bildirilirdi. Kar yağışı bölgede etkisini yitirirken Karayolları Alacabel ekibi yol kenarında biriken karları kürüme çalışmalarına devam ediyor.

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