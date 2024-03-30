Antalyalı Southwind Hava Yolları'na Avrupa Birliği'nden uçuş yasağı

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Antalyalı Southwind Hava Yolları'na Avrupa Birliği'nden uçuş yasağı
Avrupa Birliği'nin, Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla sıkı yaptırımlar uyguladığı bu dönemde, Antalya merkezli havayolu şirketi Southwind'e uçuş yasağı getirdiği bildirildi. Avrupa Birliği şirketin fiili merkezinin Antalya değil Rusya olduğunu iddia etti

Avrupa Birliği'nden, Antalya merkezli Southwind Hava Yolu şirketine yaptırım kararı geldi.Şirketin fiili merkezinin Antalya değil Rusya olduğunu iddia eden Avrupa Birliği firmaya uçuş yasağı koydu.

Avrupa Birliği'nin, Rusya ile ilişkilendirildiğini ileri sürerek Southwind Hava Yolları'na yönelik aldığı bu karar, Finli havacılık otoritelerinin yaptığı araştırmalar sonucu gerçekleştirildi. İddiaya göre şirketin ana mülkiyet payı ve fiili kontrolü Türkiye'de değil, Rusya'da...Bu iddia üzerine Avrupa Birliği hemen yaptırım silahını çekti ve Southwind'e uçuş yasağı koydu.

Finlandiya, Southwind'e Antalya-Helsinki arasında uçuş izni vermeyordu. Bu kararın ardından diğer Avrupa ülkelerinin de benzer bir uygulamaya geçebileceği tahmin ediliyor.

Southwind Hava Yolları, Almanya'da Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Münih ve Stuttgart'a yapacağı uçuşlarla ilgili planlarını askıya aldı.

Brüksel'den gelen resmi açıklamada, Southwind Airlines'ın resmi şirket adı olan Cortex Havacılık ve Turizm Ticaret'e 833/2014 Sayılı Yönetmeliğin 3d maddesi 31 uyarınca yönelik kalkış, uçuş ve iniş yasağı getirildiği belirtildi. Bu karar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı bağlamında alınan genel yaptırımların bir parçası olarak hayata geçirilecek.

Southwind'e uçuş yasağı getirilmesi, şirketin Avrupa'nın tamamındaki operasyonlarını ciddi şekilde etkilemesi bekleniyor. Böylece şirketin önemli bir uçuş noktası olarak gördüğü Zürih'e yapacağı sefer planlarını askıya almış durumda.

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