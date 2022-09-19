﻿Alanya'da orman yangını

Büyükhasbahçe Mahallesi Çatalhavuz mevkisinde, yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahale edilen yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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